Mango's Tropical Cafe South Beach в Майами
О месте
Популярное кафе на Южном пляже Майами с тропическим дизайном, живой музыкой, латиноамериканскими танцами и экзотическими коктейлями. Идеально для вечеринок и отдыха.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Бронирование столов
Валет-паркинг
Контакты
900 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 05:00
Вторник12:00 - 05:00
Среда12:00 - 05:00
Четверг12:00 - 05:00
Пятница12:00 - 05:00
Суббота12:00 - 05:00
Воскресенье11:00 - 18:00