Lola Bar в Miami
О месте
Стильный бар в Bayside Marketplace с видом на залив Бискейн. Авторские коктейли, разнообразное меню и уютная атмосфера делают его идеальным для отдыха и общения.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Парковка
Можно с животными
Контакты
401 Biscayne Blvd S118, Miami, FL 33132
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 10:00 - 02:00
Вторник 10:00 - 02:00
Среда 10:00 - 02:00
Четверг 10:00 - 02:00
Пятница 10:00 - 03:00
Суббота 10:00 - 03:30
Воскресенье 10:00 - 03:00