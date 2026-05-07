Профиль
EN

Watr at the 1 Rooftop в Miami

Watr at the 1 Rooftop

О месте

Ресторан на крыше с видом на океан. Предлагает японскую и перуанскую кухни, акцент на свежие морепродукты. Расслабляющая атмосфера, идеальна для ужина на свежем воздухе.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Коктейльная карта
Живая музыка
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 00:00
Вторник11:00 - 00:00
Среда11:00 - 00:00
Четверг11:00 - 01:00
Пятница11:00 - 02:00
Суббота11:00 - 02:00
Воскресенье11:00 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM