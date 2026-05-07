Watr at the 1 Rooftop в Miami
О месте
Ресторан на крыше с видом на океан. Предлагает японскую и перуанскую кухни, акцент на свежие морепродукты. Расслабляющая атмосфера, идеальна для ужина на свежем воздухе.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Коктейльная карта
Живая музыка
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
2341 Collins Ave Floor 18, Miami Beach, FL 33139
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 00:00
Вторник11:00 - 00:00
Среда11:00 - 00:00
Четверг11:00 - 01:00
Пятница11:00 - 02:00
Суббота11:00 - 02:00
Воскресенье11:00 - 00:00