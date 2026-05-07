Smith & Wollensky — Miami Beach в Miami

Smith & Wollensky — Miami Beach

Smith & Wollensky — Miami Beach

О месте

Стейк-хаус у воды с видом на залив. Специализируется на стейках и морепродуктах. Элегантный интерьер, идеален для ужинов на свежем воздухе.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Валет-паркинг
Парковка

Контакты

1 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139
+13056732800
www.smithandwollensky.com/locations/miami-beach

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 23:00
Вторник 12:00 - 23:00
Среда 12:00 - 23:00
Четверг 12:00 - 23:00
Пятница 12:00 - 00:00
Суббота 11:00 - 00:00
Воскресенье 11:00 - 23:00
