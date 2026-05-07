Santorini by Georgios в Miami

О месте

Греческий ресторан, предлагающий традиционные блюда и свежие морепродукты. Уютная атмосфера и стильный интерьер делают его идеальным для ужинов и встреч.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Тихая обстановка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Отдельные залы
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Можно с животными

Контакты

101 Ocean Dr # 101, Miami Beach, FL 33139
+13056726624
santorinibygeorgios.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 07:00 - 23:00
Вторник 07:00 - 23:00
Среда 07:00 - 23:00
Четверг 07:00 - 23:00
Пятница 07:00 - 23:00
Суббота 07:00 - 23:00
Воскресенье 07:00 - 23:00
