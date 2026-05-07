Ferraro's Kitchen Restaurant and Wine Bar в Miami
О месте
Итальянский ресторан с обширной винной картой. Славится аутентичными блюдами и уютной атмосферой, идеальной для романтических ужинов.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
1099 NE 79th St, Miami, FL 33138
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 21:30
Вторник 12:00 - 21:30
Среда 12:00 - 21:30
Четверг 12:00 - 21:30
Пятница 12:00 - 21:30
Суббота 12:00 - 21:30
Воскресенье 12:00 - 21:30