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Song Qi в Монако

Song Qi

О месте

Элегантный китайский ресторан с роскошным интерьером. Изысканная китайская кухня и стильная обстановка.

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Посадочные места
Терраса
Вино и пиво
Полный бар
Принимают карты
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Можно с животными
Wi-Fi

Контакты

7 Av. Princesse Grâce, 98000 Monaco
+37799993333

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:30
Вторник12:00 - 22:30
Среда12:00 - 22:30
Четверг12:00 - 22:30
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 22:30
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