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Nobu Fairmont Monte Carlo в Монако

Nobu Fairmont Monte Carlo

О месте

Ресторан шефа Нобу Мацухиса, предлагающий современную японскую кухню с перуанскими акцентами. Элегантный интерьер и эксклюзивные блюда.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

12 Av. des Spélugues, 98000 Monaco
+37797707097

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 23:30
Вторник18:30 - 23:30
Среда18:30 - 23:30
Четверг18:30 - 23:30
Пятница18:30 - 23:30
Суббота18:30 - 23:30
Воскресенье18:30 - 23:30
Контакты
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