О гиде

Всем привет! Меня зовут Дарья и я максимально разносторонний человек: профессионально занимаюсь танцами (женские направления), катаюсь на вейксерфе, гастрономический гуру - знаю как лучшие места для трапезы в Москве, так и самостоятельно умею готовить множество блюд. Есть высшее образование и несколько дополнительных, работаю в сфере коучинга и маркетинга, увлекаюсь философией и психологией. Открытая, коммуникабельная, активная - люблю авантюры и легко в них принимаю участие 😁