Москва

Надежда

О гиде

Позитивная и глубокомыслящая ) Изобразительное искусство- моя профессиональная сфера. Люблю вкусную еду, красивый визуал, пешие прогулки, архитектуру. Занимаюсь бальными танцами (латиноамериканская программа). Обладаю тонким чувством юмора , умею слышать и слушать. Также умею и рассказывать) Со мной можно поговорить о высоком и посмеяться над глупостями. Ищу того, с кем можно разделить тишину и масштаб. Ценю уважение границ, широкие щедрые поступки и умение держать слово.