Москва

Елена

О гиде

Обладаю превосходным музыкальным слухом, играю на музыкальных инструментах, с легкостью могу выбрать наилучший отдых для ценителей искусства. Люблю 🎭 Увлекаюсь активными видами спорта: вело, сноуборд, лыжи, вейк борд, теннис, путешествия и приключения. Зачастую мои приключения были «своим ходом» поэтому каждое и их было наполнено множеством историй. Получила 2 диплома, магистр, а затем отправилась в мир бизнеса, поэтому с удовольствием поддержу разговор на любую современную тему. Пишу книгу ✍️