Москва

Екатерина

О гиде

Ценю эстетику во всём от мелочей до глобальных вещей, умею превращать обычный вечер в особенное событие окружать себя красивыми предметами и создавать вокруг себя атмосферу уюта. Замечаю прекрасное в простых вещах. Люблю спорт, играю в большой теннис, участвую в турнирах. Радуюсь возможности отдохнуть от города уехав в небольшое путешествие на природу. Нахожу время для своих желаний, сходить на хорошую постановку в театр, или вдохновиться искусством на выставке. В жизни я люблю две вещи.