Новая Третьяковка в Москве
О месте
Крупнейшая экспозиция отечественного искусства XX века: от авангарда и соцреализма до «сурового стиля», андеграунда и современных течений. Здесь проходят ретроспективы великих художников, экспериментальные выставки и образовательные программы по искусству XX–XXI веков.
Контакты
ул. Крымский Вал, 10, Москва, 119049
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 21:00
Пятница10:00 - 21:00
Суббота10:00 - 21:00
Воскресенье10:00 - 18:00