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Музей русского импрессионизма в Москве

Музей русского импрессионизма

О месте

Современный музей, расположенный в здании, которое ранее было хранилищем муки и сахара. Во время реконструкции было решено сохранить цилиндрическую форму здания, но придать ему современный вид.

Особенности

Wi-Fi
Парковка

Контакты

Ленинградский пр-т., 15 строение 11, Москва, 125040
84951457555

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 20:00
Вторник11:00 - 20:00
Среда12:00 - 21:00
Четверг12:00 - 21:00
Пятница11:00 - 20:00
Суббота11:00 - 20:00
Воскресенье11:00 - 20:00
Контакты
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