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Probka в Москве

Probka

О месте

Уютный итальянский ресторан от Арама Мнацаканова. Еда, как у знакомого: от трюфельной пиццы до cacio e pepe и идеального тирамису. Мягкий свет, минимализм и ощущение, что ты где-то дома.

Особенности

Полный бар
Коктейльная карта
Винная карта
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Цветной б-р, 2, Москва, 127051
84959959045

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 00:30
Вторник09:00 - 00:30
Среда09:00 - 00:30
Четверг09:00 - 00:30
Пятница09:00 - 00:30
Суббота10:00 - 00:30
Воскресенье10:00 - 00:30
Контакты
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