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Bar Goto в Нью-Йорке

Bar Goto

О месте

Японский коктейль-бар с минималистичным интерьером, вдохновленный традиционными японскими ингредиентами. Популярны закуски, идеально сочетающиеся с авторскими коктейлями.

Особенности

Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Посадочные места

Контакты

245 Eldridge St, New York, NY 10002

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 00:00
Контакты
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