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ATOMIX в Нью-Йорке

ATOMIX

О месте

Корейский ресторан в Нью-Йорке с дегустационным меню. Современные интерпретации традиционных корейских блюд в стильной и уютной атмосфере.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

104 E 30th St, New York, NY 10016

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:30 - 23:00
Среда17:30 - 23:00
Четверг17:30 - 23:00
Пятница17:30 - 23:00
Суббота17:30 - 23:00
Воскресенье17:30 - 23:00
Контакты
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