Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Hakkasan в Шанхае

Hakkasan

О месте

Ресторан с современным взглядом на китайскую кухню. В меню — кантонские блюда, димсам и утка по-пекински в элегантной атмосфере.

Особенности

Вино и пиво
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

18 Zhongshan Rd (E-1), Waitan, Huangpu, Shanghai
+862163215888

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 23:00
Вторник17:00 - 23:00
Среда17:00 - 23:00
Четверг17:00 - 23:00
Пятница11:00 - 23:00
Суббота11:00 - 23:00
Воскресенье11:00 - 23:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM