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Marquee Singapore в Сингапуре

Marquee Singapore

О месте

Крупнейший ночной клуб Сингапура с уникальными аттракционами, включая колесо обозрения и спиральную горку. Знаменит своими международными диджеями и незабываемыми вечеринками.

Особенности

Живая музыка
Винная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Бронирование столов
Парковка

Контакты

10 Bayfront Ave, B1-67 The Shoppes, Marina Bay Sands
+6566888660

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница22:00 - 00:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 06:00
Контакты
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