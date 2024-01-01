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Man Fu Yuan в Сингапуре

Man Fu Yuan

О месте

Один из известных китайских ресторанов Сингапура, предлагающий современную интерпретацию традиционных блюд в элегантной обстановке.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

80 Middle Rd, Level 2 Frasers
+6568251008

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота11:30 - 22:00
Воскресенье11:30 - 22:00
Контакты
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