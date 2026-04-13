Tétto Italian Bistro in Saint-Petersburg
About
A restaurant of signature Italian cuisine with a stylish interior featuring panoramic windows offering city views and large round lights on the ceiling resembling the sun.
Features
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Посадочные места
Полный бар
Бронирование столов
Принимают карты
Наличные
Contacts
Большой проспект П.С., 84, Санкт-Петербург, 197136
Extra Info
HOURS
Monday12:00 - 00:00
Tuesday12:00 - 00:00
Wednesday12:00 - 00:00
Thursday12:00 - 00:00
Friday12:00 - 01:00
Saturday12:00 - 01:00
Sunday12:00 - 00:00