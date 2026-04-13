Blok in Saint-Petersburg
About
A meat restaurant by Alexander Rappoport, where signature cuisine combines with an aesthetic interior in the style of northern modernism and Leningrad avant-garde. Over 40 meat dishes and a unique atmosphere.
Features
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Полный бар
Коктейльная карта
Винная карта
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Contacts
Потёмкинская ул., 4, Санкт-Петербург, 191123
Extra Info
HOURS
Monday 12:00 - 01:00
Tuesday 12:00 - 01:00
Wednesday 12:00 - 01:00
Thursday 12:00 - 01:00
Friday 12:00 - 01:00
Saturday 12:00 - 01:00
Sunday 12:00 - 01:00