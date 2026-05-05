Heyday in Shanghai
A vintage jazz bar with live performances by musicians. The cozy interiors and intimate lighting create the perfect setting for relaxing evenings with jazz and cocktails.
Живая музыка
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Посадочные места
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
50 Taian Rd, Changning District
Monday16:00 - 01:00
Tuesday16:00 - 01:00
Wednesday16:00 - 01:00
Thursday16:00 - 01:00
Friday16:00 - 01:00
Saturday16:00 - 01:00
Sunday16:00 - 01:00