We use cookies to improve your experience, personalize content, and analyze our traffic. By continuing to use the site, you agree to our Cookie Policy.

Profile
RU

Jin Xuan Chinese Restaurant in Shanghai

Jin Xuan Chinese Restaurant

About

A Chinese restaurant in Shanghai serving Cantonese and Shanghainese cuisine. Its classic interior and private rooms provide a refined atmosphere.

Features

Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Seating

Contacts

ifcNo Lujiazui, Shiji Blvd, 8号CN Shanghai Pudong Level 53, The Ritz-Carlton Shanghai, Pudong Shanghai 邮政编码: 200120
+86 20201768 ext. 1717

Extra Info

HOURS
Monday11:30 - 21:30
Tuesday11:30 - 21:30
Wednesday11:30 - 21:30
Thursday11:30 - 21:30
Friday11:30 - 22:00
Saturday11:30 - 22:00
Sunday11:30 - 21:30