Efes Restaurant in Shanghai
A cozy restaurant serving Turkish and Mediterranean cuisine. Dishes like meze and kebabs are served in a homely setting with friendly service, creating a warm atmosphere.
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Тихая обстановка
Парковка
Shanghai, Pudong, Shangcheng Rd, 665号1885文化广场B座
Monday12:00 - 22:30
Tuesday12:00 - 22:30
Wednesday12:00 - 22:30
Thursday12:00 - 22:30
Friday12:00 - 22:30
Saturday12:00 - 22:30
Sunday12:00 - 22:30