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Bar Benfiddich in Tokyo

Bar Benfiddich

About

An iconic cocktail bar in Tokyo created by Hiroyasu Kayama, known for its “farm-to-glass” concept—many ingredients are grown on his own farm in Saitama.

Features

Cocktail list
Quiet atmosphere
Table reservations
Seating
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Parking

Contacts

〒160-0023 Tokyo, Shinjuku City, Nishishinjuku, 1 Chome−13−7 9F
+81362580309

Extra Info

HOURS
Monday19:00 - 01:00
Tuesday19:00 - 01:00
Wednesday19:00 - 01:00
Thursday19:00 - 01:00
Friday19:00 - 01:00
Saturday19:00 - 01:00
Sunday19:00 - 01:00