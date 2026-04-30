Music Bar RUN in Tokyo
A trendy music bar and lounge blending Japanese street culture with LA-style influences, combining music, fashion, and cocktails. It offers a laid-back club atmosphere with live performances, DJs, and the option to dance until morning.
Коктейльная карта
Вино и пиво
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Wi-Fi
Бронирование столов
Apple Pay / Google Pay
〒160-0021 Tokyo, Shinjuku City, Kabukicho, 1 Chome−10−3 １F
Monday20:00 - 04:00
Tuesday20:00 - 04:00
Wednesday20:00 - 04:00
Thursday20:00 - 04:00
Friday20:00 - 04:00
Saturday20:00 - 04:00
Sunday20:00 - 04:00