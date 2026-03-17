Shinjuku Shisha Club in Tokyo
About
Shisha bar with a cyberpunk atmosphere and a view of Kabukicho. Inside, projectors, music and lights create a unique atmosphere. Convenient outlets for work, delicious shisha and neon Tokyo out the window.
Features
DJ сеты
Принимают карты
Полный бар
Посадочные места
Contacts
Japan, 〒160-0021 Tokyo, Shinjuku City, Kabukicho, 1 Chome−16−5 歌舞伎町ビル 6階
Extra Info
HOURS
Monday14:00 - 8:00
Tuesday14:00 - 8:00
Wednesday14:00 - 8:00
Thursday14:00 - 8:00
Friday14:00 - 8:00
Saturday14:00 - 8:00
Sunday14:00 - 8:00