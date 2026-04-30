Bar Benfiddich in Tokyo
About
An iconic cocktail bar in Tokyo created by Hiroyasu Kayama, known for its “farm-to-glass” concept—many ingredients are grown on his own farm in Saitama.
Features
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Парковка
Contacts
〒160-0023 Tokyo, Shinjuku City, Nishishinjuku, 1 Chome−13−7 9F
Extra Info
HOURS
Monday19:00 - 01:00
Tuesday19:00 - 01:00
Wednesday19:00 - 01:00
Thursday19:00 - 01:00
Friday19:00 - 01:00
Saturday19:00 - 01:00
Sunday19:00 - 01:00