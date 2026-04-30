ATOM in Tokyo
About
A massive nightclub in Shinjuku, considered one of the largest in Japan. It mainly features EDM, hip-hop, and R&B, with both Japanese and international DJs.
Features
Полный бар
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Посадочные места
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Парковка
Contacts
〒160-0022 Tokyo, Shinjuku City, Shinjuku, 5 Chome−17−13 7,8F
Extra Info
HOURS
Monday22:00 - 04:30
Tuesday22:00 - 04:30
Wednesday22:00 - 04:30
Thursday22:00 - 04:30
Friday22:00 - 04:30
Saturday22:00 - 04:30
Sunday22:00 - 04:30