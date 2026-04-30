New York Bar in Tokyo
About
One of Tokyo’s most iconic bars, located on the 52nd floor of Park Hyatt Tokyo in Nishi-Shinjuku. It became famous after Lost in Translation. Evenings feature live jazz and a calm atmosphere, ideal for dates or a quiet drink.
Features
Коктейльная карта
Вино и пиво
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Apple Pay / Google Pay
Contacts
パークハイアット東京, 52階, 3 Chome-7-1-2 Nishishinjuku, Shinjuku City, Tokyo 163-1055
Extra Info
HOURS
Monday17:00 - 00:00
Tuesday17:00 - 00:00
Wednesday17:00 - 00:00
Thursday17:00 - 00:00
Friday17:00 - 00:00
Saturday17:00 - 00:00
Sunday17:00 - 00:00