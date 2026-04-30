Mori Art Museum in Tokyo
A leading contemporary art museum in Tokyo, located on the 53rd floor of Roppongi Hills Mori Tower in Roppongi. Known for large-scale international exhibitions featuring major artists, as well as panoramic city views from its observation deck.
〒106-6150 Tokyo, Minato City, Roppongi, 6 Chome−10−1 Roppongi Hills Mori Tower, 53階
Monday10:00 - 22:00
Tuesday10:00 - 22:00
Wednesday10:00 - 22:00
Thursday10:00 - 22:00
Friday10:00 - 22:00
Saturday10:00 - 22:00
Sunday10:00 - 22:00