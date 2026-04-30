Gonpachi Nishi-Azabu in Tokyo
About
A standout Tokyo restaurant that gained iconic fame after a scene from Kill Bill was filmed here, offering guests the freedom to choose their culinary path — from vegetarian and halal options to refined gourmet creations.
Features
Живая музыка
Коктейльная карта
Полный бар
Веганские блюда
Вино и пиво
Винная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Бронирование столов
Wi-Fi
Парковка
Contacts
1 Chome-13-11 Nishiazabu, Minato City, Tokyo 106-0031
Extra Info
HOURS
Monday11:30 - 03:30
Tuesday11:30 - 03:30
Wednesday11:30 - 03:30
Thursday11:30 - 03:30
Friday11:30 - 03:30
Saturday11:30 - 03:30
Sunday11:30 - 03:30