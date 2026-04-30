Kohaku in Tokyo
A traditional Japanese restaurant with no fixed menu, where chef Koji Koizumi crafts bespoke dishes from seasonal ingredients — from meat and fish to vegetables— turning each dinner into a refined and surprising culinary experience.
Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
3 Chome-５-5 Kagurazaka, Shinjuku City, Tokyo 162-0825
Tuesday17:00 - 00:00
Wednesday17:00 - 00:00
Thursday17:00 - 00:00
Friday17:00 - 00:00
Saturday12:00 - 00:00