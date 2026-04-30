Makiyaki Ginza Onodera in Tokyo
About
An elegant Japanese fusion restaurant on the 9th floor with panoramic views, where chef Keiichi Terada cooks over a central wood-fired grill—serving wagyu, fresh seafood, refined dishes, and desserts, complemented by roasted green tea.
Features
Вино и пиво
Винная карта
Принимают карты
Наличные
Коктейльная карта
Полный бар
Посадочные места
Тихая обстановка
Бронирование столов
Contacts
〒104-0061 Tokyo, Chuo City, Ginza, 5 Chome−14−14 サンリット銀座ビルIII 9階
Extra Info
HOURS
Monday12:00 - 22:00
Tuesday12:00 - 22:00
Wednesday12:00 - 22:00
Thursday12:00 - 22:00
Friday12:00 - 22:00
Saturday12:00 - 22:00
Sunday12:00 - 22:00