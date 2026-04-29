Widder Bar in Zurich
An elegant bar offering signature cocktails and rare whiskey varieties. The interior combines modernity with Art Deco. Live music performances often take place, creating a cozy atmosphere.
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Widdergasse 6, 8001 Zürich
Monday 12:00 - 01:00
Tuesday 12:00 - 01:00
Wednesday 12:00 - 01:00
Thursday 12:00 - 01:00
Friday 12:00 - 02:00
Saturday 12:00 - 02:00
Sunday 12:00 - 00:00