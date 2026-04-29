Widder Bar в Zurich
О месте
Элегантный бар с авторскими коктейлями и редкими сортами виски. Интерьер сочетает современность и арт-деко. Часто проходят живые музыкальные выступления, создавая атмосферу уюта.
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
Widdergasse 6, 8001 Zürich
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 01:00
Вторник 12:00 - 01:00
Среда 12:00 - 01:00
Четверг 12:00 - 01:00
Пятница 12:00 - 02:00
Суббота 12:00 - 02:00
Воскресенье 12:00 - 00:00