EN
фон

Погрузитесь в незабываемые впечатления с премиальными услугами в Цюрихе

Ощутите ценность момента в компании гида: посещайте запоминающиеся локации и наслаждайтесь комфортом в автомобилях премиум-класса. Вместе мы создаём воспоминания, к которым хочется возвращаться.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Идеальные мэтчи для любого вашего желания

Множество компаньонов в соответствии с вашими интересами

Elena
Elena

My name is Elena, and Zurich’s blend of natural beauty and cultural richness is my passion. I’ll be ...

Выбрать гида
Luca
Luca

I’m Luca, a Zurich native. The city’s serene beauty and financial significance captivate me. I’ll wa...

Выбрать гида

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЕСТА

Места мирового уровня в нашем эксклюзивном каталоге

Рестораны, пляжные клубы, театры, музеи, экскурсии по городу и другие активности, которые уже ждут вас.

#
Sala of Tokyo

Ресторан с аутентичной японской кухней, включая суши, сашими и рамен. Минималистичный инте...

Открыть в приложенииУзнать больше
#
Rechberg 1837

Ресторан с изысканными блюдами швейцарской кухни, поданными с современными акцентами. Уютн...

Открыть в приложенииУзнать больше
#
IGNIV Zürich by Andreas Caminada

Ресторан с концепцией совместного питания, предлагающий блюда из свежих местных ингредиент...

Открыть в приложенииУзнать больше
#
Zunfthaus zur Waag

Ресторан, предлагающий блюда из свежих местных продуктов, включая швейцарские деликатесы. ...

Открыть в приложенииУзнать больше
#
Anna Restaurant

Современное заведение с уютной атмосферой, предлагающее блюда, вдохновленные местной и меж...

Открыть в приложенииУзнать больше
#
Ristorante Bianchi

Заведение с аутентичной итальянской кухней, где акцент сделан на свежие ингредиенты. Меню ...

Открыть в приложенииУзнать больше
Узнайте больше в приложении

Наслаждайтесь безопасностью и комфортом в роскошных авто

#

Mercedes-Benz E-Class

Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и практичность

#

Mercedes-Benz S-Class

Отличная опция для тех, кто ищет максимальное качество, простор и комфорт

#

Rolls Royce

Создан для тех, кто хочет испытать максимальную роскошь и уникальность.

#

Mercedes-Benz E-Class

Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и практичность

#

Mercedes-Benz S-Class

Отличная опция для тех, кто ищет максимальное качество, простор и комфорт

#

Rolls Royce

Создан для тех, кто хочет испытать максимальную роскошь и уникальность.

info@versently.com