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IGNIV Zürich by Andreas Caminada в Цюрихе

IGNIV Zürich by Andreas Caminada

О месте

Ресторан с концепцией совместного питания, предлагающий блюда из свежих местных ингредиентов, вдохновленные швейцарскими традициями. Уютная атмосфера способствует приятному общению.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

Marktgasse 17, 8001 Zürich
+41442661010

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник11:30 - 00:00
Среда11:30 - 00:00
Четверг11:30 - 00:00
Пятница17:00 - 01:30
Суббота18:00 - 01:30
Контакты
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