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Widder Bar в Цюрихе

Widder Bar

О месте

Элегантный бар с авторскими коктейлями и редкими сортами виски. Интерьер сочетает современность и арт-деко. Часто проходят живые музыкальные выступления, создавая атмосферу уюта.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

Widdergasse 6, 8001 Zürich
+41442242526

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 01:00
Вторник12:00 - 01:00
Среда12:00 - 01:00
Четверг12:00 - 01:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота12:00 - 02:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
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