Zunfthaus zur Waag in Zurich
About
A restaurant offering dishes made from fresh local products, including Swiss delicacies. The cozy interior with historical elements and antique furniture creates a unique atmosphere.
Features
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Contacts
Münsterhof 8, 8001 Zürich
Extra Info
HOURS
Monday11:30 - 22:00
Tuesday11:30 - 22:00
Wednesday11:30 - 22:00
Thursday11:30 - 22:00
Saturday11:30 - 22:00