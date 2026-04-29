Kronenhalle in Zurich
An iconic restaurant with exquisite Swiss and European cuisine. The interior is adorned with works by renowned artists, creating an atmosphere of luxury and art.
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Бронирование столов
Парковка
Rämistrasse 4, 8001 Zürich
HOURS
Monday 12:00 - 00:00
Tuesday 12:00 - 00:00
Wednesday 12:00 - 00:00
Thursday 12:00 - 00:00
Friday 12:00 - 00:00
Saturday 12:00 - 00:00
Sunday 12:00 - 00:00