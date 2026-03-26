Mozaic in Bali
About
A legendary fine-dining restaurant in Ubud, Bali. Here, chefs combine French techniques with Indonesian ingredients in tasting menus, emphasizing seasonality and local produce.
Features
Посадочные места
Терраса
Полный бар
Тихая обстановка
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Можно с животными
Парковка
Contacts
Jl. Raya Sanggingan, Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571
Extra Info
HOURS
Monday17:00 - 00:30
Tuesday17:00 - 00:30
Wednesday17:00 - 00:30
Thursday17:00 - 00:30
Friday17:00 - 00:30
Saturday17:00 - 00:30
Sunday17:00 - 00:30