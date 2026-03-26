Ji Restaurant in Bali
About
A stylish East Asian restaurant in Canggu, Bali, blending modern Japanese fusion with elements of Indonesian, Indian, and Thai cuisine, set in an interior with antique-inspired details and ocean views.
Features
Посадочные места
Терраса
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Полный бар
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Парковка
Contacts
Jl. Pantai Batu Bolong, Canggu, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361
Extra Info
HOURS
Monday12:00 - 23:00
Tuesday12:00 - 23:00
Wednesday12:00 - 19:30
Thursday12:00 - 23:00
Friday12:00 - 23:00
Saturday12:00 - 23:00
Sunday12:00 - 23:00