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CDLC Barcelona (Carpe Diem) in Barcelona

CDLC Barcelona (Carpe Diem)

About

A sophisticated beachfront club that combines luxurious dining with energetic nightlife. CDLC is known for its fusion cuisine, exotic décor and international DJ lineups.

Features

Terrace
Wine list
Cocktail list
Wine and beer
Full bar
Vegetarian dishes
Vegan dishes
Parking
Table reservations
Quiet atmosphere
DJ sets
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Seating

Contacts

Pg. Marítim de la Barceloneta, 32, Ciutat Vella, 08003 Barcelona
+34932240470

Extra Info

HOURS
Monday12:00 - 02:00
Tuesday12:00 - 02:00
Wednesday12:00 - 02:00
Thursday12:00 - 02:00
Friday12:00 - 05:00
Saturday12:00 - 05:00
Sunday12:00 - 02:00