CDLC Barcelona (Carpe Diem) in Barcelona
About
A sophisticated beachfront club that combines luxurious dining with energetic nightlife. CDLC is known for its fusion cuisine, exotic décor and international DJ lineups.
Features
Terrace
Wine list
Cocktail list
Wine and beer
Full bar
Vegetarian dishes
Vegan dishes
Parking
Table reservations
Quiet atmosphere
DJ sets
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Seating
Contacts
Pg. Marítim de la Barceloneta, 32, Ciutat Vella, 08003 Barcelona
Extra Info
HOURS
Monday12:00 - 02:00
Tuesday12:00 - 02:00
Wednesday12:00 - 02:00
Thursday12:00 - 02:00
Friday12:00 - 05:00
Saturday12:00 - 05:00
Sunday12:00 - 02:00