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CaixaForum Barcelona in Barcelona

CaixaForum Barcelona

About

A cultural center housed in a beautifully restored modernist factory, CaixaForum offers a wide range of temporary art exhibitions, film screenings and educational activities. The center is known for its diverse programming and family-friendly events.

Contacts

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, Sants-Montjuïc, 08038 Barcelona
+34934768600

Extra Info

HOURS
Monday10:00 - 20:00
Tuesday10:00 - 20:00
Wednesday10:00 - 20:00
Thursday10:00 - 20:00
Friday10:00 - 20:00
Saturday10:00 - 20:00
Sunday10:00 - 20:00