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Suculent in Barcelona

Suculent

About

Расположенный в оживленном районе Раваль, ресторан Suculent предлагает современный подход к традиционной испанской кухне. В меню — мясо, приготовленное на медленном огне, и креативные овощные блюда, которые подаются в непринужденной обстановке. Кухня: Современная испанская

Features

Terrace
Wine list
Cocktail list
Vegan dishes
Vegetarian dishes
Full bar
Seating
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Quiet atmosphere
Table reservations
Parking

Contacts

Rambla del Raval, 45, Ciutat Vella, 08001 Barcelona
+34934436579

Extra Info

HOURS
Monday13:00 - 23:00
Tuesday13:00 - 23:00
Wednesday13:00 - 23:00
Thursday13:00 - 23:00
Friday13:00 - 23:00