Suculent in Barcelona
About
Расположенный в оживленном районе Раваль, ресторан Suculent предлагает современный подход к традиционной испанской кухне. В меню — мясо, приготовленное на медленном огне, и креативные овощные блюда, которые подаются в непринужденной обстановке. Кухня: Современная испанская
Features
Terrace
Wine list
Cocktail list
Vegan dishes
Vegetarian dishes
Full bar
Seating
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Quiet atmosphere
Table reservations
Parking
Contacts
Rambla del Raval, 45, Ciutat Vella, 08001 Barcelona
Extra Info
HOURS
Monday13:00 - 23:00
Tuesday13:00 - 23:00
Wednesday13:00 - 23:00
Thursday13:00 - 23:00
Friday13:00 - 23:00