The View 3912 in Beijing
About
French cuisine with Asian fusion elements in a restaurant with panoramic views of Beijing. The menu changes seasonally, featuring 1855 Grand Crus wines, with two restaurants on the 39th and 41st floors.
Features
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Панорамный вид
Contacts
88 Jianguo Rd, Dawang Road, Chaoyang, Beijing
Extra Info
HOURS
Monday10:00 - 01:00
Tuesday10:00 - 01:00
Wednesday10:00 - 01:00
Thursday10:00 - 01:00
Friday10:00 - 01:00
Saturday10:00 - 01:00
Sunday10:00 - 01:00