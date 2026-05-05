The View 3912 в Beijing
О месте
Французская кухня с элементами азиатского фьюжн в ресторане с панорамным видом на Пекин. Меню обновляется по сезонам, вино 1855 Grand Crus, два ресторана на 39 и 41 этажах.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Панорамный вид
Контакты
88 Jianguo Rd, Dawang Road, Chaoyang, Beijing
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 01:00
Вторник10:00 - 01:00
Среда10:00 - 01:00
Четверг10:00 - 01:00
Пятница10:00 - 01:00
Суббота10:00 - 01:00
Воскресенье10:00 - 01:00