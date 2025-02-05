И всё же мир принадлежит не тем, кто ждёт, а тем, кто действует. Каждый день — это шанс оставить след, заложить фундамент того, что однажды назовут «новой эпохой».

История не движется по неизбежной траектории. Всё великое случалось потому, что кто-то осмелился пойти против течения. Когда люди утверждали, что небо неподвижно, Коперник сказал: «Смотрите шире». Когда весь мир довольствовался свечами, Тесла предложил электричество. Перемены никогда не случаются сами по себе. Они происходят, когда кто-то решает, что старые правила больше не работают.

Можно всю жизнь приспосабливаться к обстоятельствам, подстраиваться под новые технологии, наблюдать, как другие строят будущее. А можно самому взять клюшку и сыграть в большой игре перемен. Искусственный интеллект, генная инженерия, освоение космоса — всё это не просто тренды, а инструменты в руках тех, кто решает, каким будет завтрашний день. Вопрос не в том, готовы ли мы к переменам. Вопрос в другом: готовы ли мы перестать бояться собственной силы?